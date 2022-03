Impfpflicht im Gesundheitsbereich Vorerst keine Tätigkeitsverbote für Ungeimpfte

Ab Mittwoch tritt die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht in Kraft. Für Beschäftigte ohne Impf- oder Genesenennachweis drohen Bußgelder und Tätigkeitsverbote. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen drohen den ungeimpften Mitarbeitenden aber vorerst keine Konsequenzen, da das Prüfverfahren noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.