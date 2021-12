Viele niedergelassene Ärzte sehen das Impfen als eine ihrer Kernkompetenzen an, so Dr. Annelie Öhlschläger und Dr. Andreas Preusche in ihrer Gemeinschaftspraxis in Dippoldiswalde im Erzgebirge. Seit Beginn der Impfkampagne machen sie sich für das Impfen stark, bieten etwa Impftage an, an denen jeder, ob Patient oder nicht, einfach vorbeikommen kann. Auch am Ersten Advent haben sie ihre Praxis geöffnet, verimpfen an einem Tag 147 Booster-, zehn Zweit- und 23 Erstimpfungen. Eigentlich ein gutes Ergebnis und trotzdem, die beiden Ärzte sind alles andere als zufrieden.