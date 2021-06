Auch Menschen, die sich illegal in Deutschland befinden, sind formal berechtigt, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Laut RKI seien die empfohlenen Impfungen allen Personen unabhängig von deren Aufenthaltsstatus zu gewähren. In Deutschland leben zwischen 180.000 und 520.000 Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus . Das geht aus einer Schätzung auf Basis der polizeilichen Kriminalstatistik von 2014 hervor. Aktuellere Zahlen gibt es nicht.

Das Bundesgesundheitsministerium äußerte gegenüber dem MDR, dass im Zusammenhang mit der Coronaschutzimpfung "keine Informations- oder Meldepflicht des überwiegend medizinischen Personals (..) über den Aufenthaltsstatus der zu impfenden Personen an die Ausländerbehörden" bestehen. Das heißt, Betroffene, die illegal in Deutschland leben, brauchen keine Angst vor einer Meldung an die Ausländerbehörde und eine daraus resultierende Abschiebung zu haben. Diese Angst ist aber weiterhin sehr groß, so Franziska Kirchner, Pressereferentin bei der Hilfsorganisation "Ärzte der Welt", gegenüber dem MDR.