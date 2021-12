Wolf Ittner (links) ist pharmazeutisch-technischer Assistent und hat schon mehr als 200 Impfpässe digitalisiert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Apotheken können Impfpässe digitalisiert werden. Wenn dort die Fälschungen bestehen, dann hat der Besitzer ein funktionierendes, digitales Zertifikat in der App. Wolf Ittner ist pharmazeutisch-technischer Assistent und hat schon mehr als 200 Impfpässe digitalisiert, sagt er. In der Apotheke, in der er arbeitet, waren es insgesamt Tausende. Als Abgleich will er immer einen Personalausweis oder Führerschein sehen und checkt so die Übereinstimmung der persönlichen Daten. Anschließend verschaffe er sich im vorgelegten Impfpass einen Überblick, ob beide Impfungen eingetragen sind und ob es "zu beiden einen Arztstempel und eine Unterschrift gibt". Er könnte außerdem noch die Chargennummer überprüfen, sagt er. Doch wenn dies stimme und der Ausweis vernünftig aussehe, könne er wenig tun.