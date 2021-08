Impfangebote an Schulen fände sie gut: "Es wäre uns wirklich wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler das Impfangebot vielleicht auch gerade an Berufsschulen bekommen können. Denn das sollte ein wichtiger Schritt in Richtung Präsenzunterricht im nächsten Schuljahr werden." An den Berufsschulen seien viele Schülerinnen und Schüler schon 18 oder älter – sie bräuchten dann auch kein Einverständnis ihrer Eltern.