Es gibt Menschen die nach einer Corona-Schutzimpfung krank geworden sind. Das hat inzwischen auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach eingeräumt und über Nebenwirkungen wie bei Long Covid gesprochen. Das neue Krankheitsbild beschreibt der SPD-Politiker in einem Video so: "Als Post-Vac–Syndrom bezeichnet man ein Syndrom, wo nach der Impfung die Menschen sich nicht so gut konzentrieren können, wie vorher." Es ist ein Satz, der bei den Betroffenen Wut und Erschütterung auslöst – denn sie fühlen sich auch von Lauterbach nicht ernst genommen.

Es ist ein neuartiges Krankheitsbild und wird als Post-Vac-Syndrom bezeichnet. Einer der sich darauf spezialisiert hat, ist Professor Bernhard Schieffer von der Uniklinik Marburg: "Das Post-Vac-Syndrom, so wie man es heute beschreibt, das ist im Prinzip ein Long Covid-Syndrom, was um die Impfung herum aufgetreten ist." Der Kardiologe hat rund 250 Patientinnen und Patienten mit dem Post-Vac-Syndrom gesehen und beschreibt die Symptome so: "Von kardial mit Herzrhythmusstörungen, Druck auf der Brust, manchmal ein Nebel im Kopf und Kopfschmerzen. Migräneartige Kopfschmerzen, Schmerzen und Lähmungserscheinungen in den Extremitäten. Ein ganz buntes Bild, was dem des Long-Covid, was wir in viel häufigerer Zahl jeden Tag sehen, nach einer Impfung sehr stark ähnelt."