Ein weiterer Aspekt: Auch die Zahlen zu den Betroffenen, die Lauterbach nannte, irritieren. "Schwere Impfschäden sind auf der Grundlage der Daten des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) und der europäischen Zulassungsbehörde in der Größenordnung von weniger als einer von 10.000 Impfungen", sagte er in dem Interview. "Also ist es nicht so, dass es so häufig ist."