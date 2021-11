Wütende Leute wegen Ende der kostenlosen Tests

Doch die Aktion mit dem Impfbus kommt nicht überall gut an. Ein Arzt des Teams hat während der Corona-Pandemie schon einige negative Erfahrungen sammeln müssen: "Es ist immer so ein bisschen die Frage, wo man ist und auch, was politisch so in den zwei Wochen vorher irgendwie passiert ist", sagt Jonas. Damit meint er, dass wenn etwa politisch der Druck auf Ungeimpfte erhöht werde, dann seien diese Leute einfach wütend. Das sei der Fall "wenn sie die Tests nicht mehr kostenlos bekommen. Dann sehen sich die Leute gezwungen, sich impfen zu lassen, weil sie es nicht bezahlen wollen". Die kämen dann schlecht gelaunt.

"Wir sind auch schon bespuckt worden", erzählt Jonas. Zum Glück, sei eine Scheibe dazwischen gewesen. Oder irgendwo auf einem Dorf sei auch schon mal ein kleiner Mob da gewesen. "Uns wurde erzählt, dass es für uns die Nürnberger Prozesse 2.0 geben wird." Außerdem sei dem Team auch schon Euthanasie vorgeworfen worden, weil es "Astra Seneca nur für über 60-Jährige gab. Es gibt es ja auch das Hausrecht in solchen Zentren und die wurden dann von der Bundeswehr raus gebeten". Das gehe nun schon die halbe Pandemie so – mit solchen Vorfällen. An diesem Tag in Hermsdorf bleibt es ruhig. Insgesamt werden an diesem Tag 130 Menschen geimpft. "Nicht schlecht", findet Jonas.

Cosmo-Studie: Zehn Prozent Impfverweigerer

Doch was sind eigentlich Impfgegner – und wie radikal können diese sein? Eines muss vorab unterschieden werden. Impfgegner und Impfverweigerer sind nicht das gleiche und eine Impfung abzulehnen, kann auch gute Gründe haben.

Bei der Definition von Impfgegnern hilft die Cosmo-Studie. In dem Projekt der Universität Erfurt, dem Robert-Koch-Institut und weiteren renommierten Partnern werden seit März 2020 in der Regel alle zwei Wochen rund 1.000 Menschen zu Corona, zu Risikowahrnehmung und den Infektions-Schutzmaßnahmen befragt. Die Studie zeigt: Neben den 84 Prozent der Bürger, die laut Cosmo-Studie mindestens die erste Impfung erhalten haben, sind rund zehn Prozent der Deutschen – bezogen auf Corona – sogenannte Impfverweigerer.

Experte: Impfgegner gefährden sich selbst und andere

Philipp Schmid (rechts) arbeitet für die Universität Erfurt an der Cosmo-Studie mit. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Es gibt Leute, die haben Zweifel an bestimmten spezifischen Impfstoffen. Und diese Zweifel sind oft begründet in einem Informationsmangel oder weil sie Falschinformationen konsumiert haben", erklärt Dr. Philipp Schmid. Er arbeitet für die Uni Erfurt an der Cosmo-Studie mit. Er forschte schon weit vor Beginn der Corona-Pandemie zu den Gründen, warum sich Leute nicht impfen lassen und sagt: Bei Menschen mit Informationsmängeln könnte man oft intervenieren, etwa durch Info-Kampagnen. Es sei auch gar kein Problem, erstmal skeptisch zu sein.

Dann gibt es aber Leute, die sind generell gegen das Impfen. Völlig egal, welche Informationen man ihnen präsentiert. Die sind im weitesten Sinne beratungsresistent. Philipp Schmid Universität Erfurt

Bei diesen spreche man von Impfgegnern, sagt Schmid. "Also jemand, der sein Weltbild basierend auf Daten nicht mehr aktualisiert. Der so sehr gefestigt ist, in dem, was er glaubt, dass er auch nur noch nach den Informationen sucht, die das bestätigen, was er ja sowieso von Anfang an geglaubt hat." Diese Menschen würden aus Sicht des Experten vor allem sich selbst gefährden. Denn sie setzten sich dem extremen Risiko der Krankheit aus.

"Wenn wir jetzt von etwa drei Prozent Impfgegnern reden, ist das auf globaler Ebene nicht so gefährlich", sagt Schmid. Doch gefährlich daran sei, dass die Impfgegner auch über soziale Medien und in den Medien immer wieder ihre Position präsentierten. Diese sind "relativ persuasiv. Das bedeutet, die beeinflussen auch die Leserschaft oder die Zuhörerschaft dahingehend, dass sich die Einstellung gegenüber dem Impfen dann auch verschlechtert."

Demonstration im Erzgebirge gegen Corona-Maßnahmen

Doch wie agieren die Impfgegner? Ein Beispiel aus Zwönitz im Erzgebirgskreis in Sachsen. Dort laufen jeden Montag ein paar Hundert Menschen durch die Straßen. Sie nennen sich "Gemeindeversammlung Zwönitz". Diese Gruppe verabredet sich auch über Telegram. Im Messengerdienst vermischen dann sich Regierungskritik mit Bedrohungen, Aufrufen zum Widerstand und Verschwörungstheorien. Meist geht es um Corona, die Maßnahmen zum Infektionsschutz und einen vermeintlichen Impfzwang.

Gegen den angeblichen Impfzwang ist die Gruppe erst vor Kurzem wieder an einem Abend auf die Straße gegangen. Am Markt in Zwönitz haben sich laut Polizei rund 200 Menschen aus allen Altersgruppen versammelt. "Wir sind der Meinung, dass der Impfstoff gefährlich ist", erklärt ein Paar. Das Deutsche Rote Kreuz hat an diesem Tag direkt am Markt geimpft. Das Paar findet das: "Furchtbar." Die Leute würden vor der Bratwurst-Bude weggefangen. "Also primitiver geht es nicht", echauffieren sie sich.