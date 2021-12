Prof. Betsch nimmt dabei als Quelle für Falschwissen Buchveröffentlichungen nicht aus. Einige zweifelhafte Werke schafften es sogar auf Bestsellerlisten. Es ist also nicht nur das Internet, das die Menschen mit Falschinformationen versorgt. Mit ihrem Kommunikationshandbuch zum COVID-19-Impfstoff will sie da ein wenig gegensteuern. Und sie weist auch darauf hin, dass mit diesen Fake-News sehr gutes Geld verdient wird. Die Ritter der Gerechtigkeit, die Bill Gates so verteufeln, machen also genau das, was sie ihm vorwerfen: Profit mit der Pandemie.