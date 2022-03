Dasselbe gelte für Schulkinder. Sie seien auf dem Weg zur und in die Schule gesetzlich unfallversichert. Eltern von in der Schule infizierten Kindern können demnach die Leistungen der Unfallkasse ihres Bundeslandes in Anspruch nehmen. Erkennt die Kasse eine Corona-Infektion als Unfall an, ist das von Vorteil, erklärt Ernst-Bernd Wischeropp. Bei einem milden Verlauf gebe es im Regelfall keine Probleme: "Es kann aber sein, dass Sie einen schweren Verlauf oder Long-Covid-Erkrankungen haben. Dementsprechend kann es sein, dass sie auf Dauer mit Problemen zu kämpfen haben, die sich auch nicht ohne Weiteres geben. Insofern ist es anzuraten, bei einer Covid-Infektion tätig zu werden und die Meldung zu machen."