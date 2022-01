Die Inflation trifft jedoch nicht nur Hartz-IV-Bezieher hart, sondern auch Geringverdiener. Ein Beispiel: Der Erzgebirgskreis in Sachsen. Es ist die Region mit den niedrigsten Löhnen in Deutschland. Dort leben prozentual die meisten Geringverdiener. Dazu zählt, wer weniger als 2.284 Euro brutto im Monat verdient. Im Erzgebirgskreis betrifft das 43,2 Prozent der Beschäftigten. Im Durchschnitt der alten Bundesländer sind es nur 16,4 Prozent.

"Also bei uns und den Kollegen ist es so, wir arbeiten ja am Mindestlohn und über dem Mindestlohn. Aber auch nicht viel", erklärt Tobias Hofmann, Betriebsrat bei der Firma Aalberts in Zwönitz. "Die Spritpreise steigen. Die Lebensmittelpreise steigen. Die Löhne werden nicht angeglichen. Die meisten arbeiten unter zwölf Euro, dem Mindestlohn, der jetzt angedacht ist."