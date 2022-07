Mehr als die Hälfte der Intensivstationen in Deutschland arbeitet wegen Personalmangels in eingeschränktem Betrieb. Das sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Gernot Marx, den Funke-Medien.

Nach seiner Aussage sind 55 Prozent in eingeschränktem oder teilweise eingeschränktem Betrieb. Eine so hohe Zahl kenne man sonst nur aus den Corona-Wellen der vergangenen Winter. Viele Mitarbeitende seien erkrankt oder würden Urlaub machen. Zugleich hätten die Krankenhäuser fast 2.000 Intensivbetten weniger zur Verfügung als noch ein Jahr zuvor, was vor allem dem Personalmangel geschuldet sei.