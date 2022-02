Denn die Inzidenz-Werte in Deutschland sind momentan verzerrt. Das RKI erwartet den Höhepunkt der Omikron-Welle für Mitte Februar – also diese Woche. Ab diesem Zeitpunkt sollen die Infektionszahlen zurückgehen, die Welle abflachen. Doch ab wann das wirklich passiert, kann nicht exakt bemessen werden.

Die Maximalinzidenz gibt den Höhepunkt in der Omikron-Welle an. Das ist deshalb wichtig, weil es den Wendepunkt in Dynamik abzeichnet. Das heißt, die Welle ist dann sozusagen durchgerauscht und verliert jetzt an Impuls und die Zahlen werden aller Voraussicht weiter runtergehen.

Die Experten gehen von einer hohen Zahl von Corona-Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Diese Dunkelziffer hat verschiedene Gründe. Ein Faktor ist das in Teilen der Bundesrepublik zunehmend ausgelastete Melde- und Testsystem. Wegen der raschen Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante und der damit steigenden Zahl an PCR-Tests kommen Labore in manchen Regionen an ihr Limit.