Damit geht eine potentiell hohe Dunkelziffer an Corona-Erkrankungen einher, die eben nicht mehr durch die Zahlen des RKI abgebildet werden kann. Zu dem Thema Untererfassung hat das Institut selbst eine Studie durchgeführt. Demnach lag die Zahl der festgestellten Infektionen bei Erwachsenen – nur bezogen auf den gesamten Pandemiezeitraum bis Ende 2021 – etwa 1,5 bis 2 Mal so hoch wie in den Meldezahlen. Der scheidende Präsident des RKI, Lothar Wieler, sprach auch kürzlich in einem Interview mit dem Gesundheits-Newsletter "G+G Digital" noch einmal von einer Untererfassung.