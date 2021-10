Die von Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich beförderten Zweifel an der Sicherheit von Covid-19-Schutzimpfungen haben Experten auf den Plan gerufen. So sagte der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens: "Joshua Kimmich ist sicher ein ausgewiesener Fachmann in Fragen des Fußballs, aber kein Fachmann in Fragen der Impfung und der Impfstoffe."

Allerdings habe Kimmich mit der Äußerung seiner Bedenken "einem Problem Ausdruck verliehen, das sicher bei manchen Menschen in unserer Gesellschaft so gesehen wird", sagte Mertens in dem dpa-Interview.

"Persönliche Bedenken" eher "nicht hilfreich"