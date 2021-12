Was passiert, wenn die Zahlen bis Weihnachten weiter steigen?

Die Erwartungen der Mediziner für die kommenden Wochen sind düster. Die Infektionszahlen steigen rasant an. "Die Hospitalisierungsraten hängen ja immer noch 10 bis 14 Tage hinterher", sagt der Leiter des Notfallzentrums der Klinik Merseburg, Hartmut Stefani. Die aktuellen Entwicklungen spürten sie in den Kliniken immer knapp zwei Wochen später. "Wenn sich diese Entwicklung so fortsetzt, dann kann man sich ja kaum mehr in Zahlen vorstellen, was das für uns an Weihnachten bedeuten wird."

Schon jetzt ringt die Klinik in Merseburg um jedes freie Bett. "Wir sind am Anschlag. Wir haben ganz viele Covid-Patienten“, sagt der Leiter der Intensivstation, Matthias Winkler. Die Klinik fahre mit den Covid- und den Normalpatienten über ihren Kapazitäten. Deswegen müssten dringend Patienten verlegt werden. "Wir sind am meisten damit beschäftigt, Patienten in andere Krankenhäuser zu verlegen." Damit wieder neue Covid-Patienten aufgenommen werden können.