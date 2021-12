Was sich vielfach im Kleinen beobachten lässt, zeigt sich aber auch im Großen: Berufsverbände und Interessenvertretungen versuchen regelmäßig, für ihre Branchen den größtmöglichen "Corona-spielt-bei-uns-keine-Rolle-Rabatt" rauszuschlagen. So sträuben sich aktuell etwa der Einzelhandel und die Gastronomie gegen striktere Corona-Regeln wie 2G und 2G+. Keine Frage, die monatelangen Schließungen in diesen Bereichen haben bereits enormen Schaden angerichtet und es braucht dringend nachhaltige Konzepte. Derzeitigen Prognosen zufolge dürfte uns das Coronavirus noch ein paar Jahre auf Trab halten. Aber der Verweis, man habe doch gute Hygiene-Konzepte, mutet eher an wie ein Griff in die argumentative Mottenkiste vom vergangenen Herbst. Wie viele Wochen Komplett-Schließung wollt ihr in Kauf nehmen für ein paar weitere Tage Zutritt für alle?