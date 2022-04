Klinik in Sachsen-Anhalt: Mehr Personalausfall als im gesamten vergangenen Jahr

In den ersten drei Monaten dieses Jahres ist im Carl-von-Basedow Klinikum bereits mehr Personal wegen Corona ausgefallen ist als im gesamten letzten Jahr. Die Pflegedienstdirektorin Ilka Hammer sagt, im ersten Quartal seien bereits rund 400 Mitarbeiter wegen Corona in Quarantäne gewesen – während es im gesamten Jahr 2021 cirka 270 Mitarbeiter gewesen seien.

Im Carl-von-Basedow Klinikum steht "Isolierbereich" an einer Scheibe. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch in der Landeshauptstadt Magdeburg haben die Kliniken mit Personalausfällen zu kämpfen. Der Chef des Gesundheitsamtes, Eike Hennig, hat daher genehmigt, dass in Notsituationen Corona-positive Ärzte und Ärztinnen, Krankenpfleger und Krankenschwestern Corona-positive Patienten pflegen dürfen. Voraussetzung ist aber, dass das Personal symptomfrei ist. "Es ist vereinbart worden, dass die Kliniken das in einer Einzelgenehmigung mit dem Gesundheitsamt praktizieren dürfen."

Südharzklinikum in Thüringen: Unterbesetzt und frustriert

Auch in Nordhausen in Thüringen ist man aufgrund der aktuellen Situation dazu übergegangen, bisherige Regeln aufzuweichen. So ist am Südharzklinikum die Trennung zwischen Covid- und Nicht-Covid-Stationen nun nicht mehr strikt. Weshalb das Personal in vielen Fällen von positiven zu nicht-positiven Patienten geht.

Denn auch am Südharzklinikum in Nordhausen gibt es immense Personalausfälle – mit Folgen etwa für das Personal, das den Dienst in den Isolationsbereichen in voller Schutzmontur absolvieren muss. "Also wenn die Kollegen fehlen, muss man auch länger drinbleiben als eigentlich gesollt, oder gedurft, oder geplant", beschreibt Krankenschwester Stephanie Kellner die Lage.

Natürlich kann man nicht einfach rausgehen und den Patienten unversorgt lassen, nur, weil man jetzt nach zwei Stunden seine Maskenpause machen müsste. Stephanie Kellner Krankenschwester Südharzklinikum