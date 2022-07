Generell hätten sich in der Corona-Zeit viele Menschen vom Arbeitsmarkt zurückgezogen oder wagten nun nur zögerlich einen Neustart. In Branchen, die von der Krise stark getroffen wurden, habe es Einstellungsstopps oder grundsätzlich zu wenig Interessenten für eine Berufsausbildung gegeben. Daneben gebe es Branchen, die schon vor der Pandemie unter einem Fachkräftemangel gelitten hätten. Pflege, Handwerk gehörten dazu, oder auch Erziehung und IT-Bereich.

Das Problem sei, so sagt Fitzenberger, dass zu wenige Menschen bereit waren, unter den gegebenen Bedingungen zu arbeiten. "Wo wir sehr langsam sind in Deutschland, ist, eben die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung attraktiver zu gestalten." Immerhin sei es in den vergangenen Monaten gelungen, in der Pflege Gehälter und Ausbildungsbedingungen zu verbessern. Die Beschäftigung in der Pflege sei nunmehr auf Rekordniveau, auch wenn weiter Personal gesucht werde: "Langsam ist da was passiert, nur der Bedarf ist noch höher."