Normalerweise ist die erste Hürde für ein Studium, ob nun privat oder staatlich, das Abitur, also das Erlangen der allgemeinen Hochschulreife. An Instituten wie der SAE oder der Deutschen Pop Akademie kann auch ohne Abitur ein Studium begonnen werden – gegen Gebühren. An beiden Ausbildungsstätten gibt es dazu die Möglichkeit, mit einem sogenannten Bildungsgutschein zu studieren. Das ermöglicht einen Zugang zu Ausbildungen, die sonst nur mit reichlich Geld zu absolvieren wären – und soll Menschen ohne Ausbildung und ohne Job dazu befähigen, wieder in Arbeit zu kommen.

Das Wissen hierum ist nicht besonders verbreitet, sagt Jan Schumm von der Deutschen Pop Akademie in Leipzig und erklärt: "Bei dem jeweiligen Sachbearbeiter beim Jobcenter oder der Agentur für Arbeit, kann, nachdem man die passenden Dokumente eingereicht und ein Erstgespräch bei uns absolviert hat, nach einem Bildungsgutschein gefragt werden. Wer den bekommt, kann an einem Ausbildungs- oder Studiengang bei uns teilnehmen." An der Leipziger Pop sind es zehn bis 15 Prozent der Studierenden, schätzt Schumm, die die Kosten über einen Bildungsgutschein abdecken.

Durch Corona gilt jedoch wie überall, also auch an privaten Instituten: Online first. Präsenzunterricht wird zu Digitalunterricht, solange es die gesetzlichen Vorgaben nicht anders erlauben. Der betonte Praxisbezug und die vielseitige Vernetzung für den Start der Karriere an Privathochschulen und Akademien, ist das in Coronazeiten noch realisierbar? Kristin Dinkel studiert im dritten Semester an der Deutschen Pop in Leipzig. Game Artist heißt der Studiengang, der mit einem eigenen Diploma-Zertifikat abgeschlossen wird. Einen ihrer Kurse, Computergrafik, muss die 22-Jährige gerade wiederholen, denn durch Corona wechselte das Studium von Präsenz- zu reinem Onlineunterricht – was nicht ideal ist, wie sie im Gespräch erzählt. Sie finanziert ihr Studium mit einem Nebenjob, der "zum Glück sicher und systemrelevant ist."