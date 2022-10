Nach Paragraf 28b gilt die Pflicht also auch in Gemeinschafsträumen, wo Menschen gemeinsam ein Mittagsschläfchen halten, oder in der Tagespflege, wo Pflegebedürftige meist kein eigenes Zimmer haben.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach konterte am Freitag, indem er auch auf die geringe Impfbereitschaft der Pflegekräfte verwies. Darum sollten die Bewohner nun "so viel wie möglich" Masken tragen, zumindest solange die Impflücken so groß seien wie derzeit, so der SPD-Politiker.