"Corona-Auszeit" für Familien Geförderter Kurzurlaub führt zu zahlreichen Buchungsanfragen

Dana Lux führt durch die Zimmer des Huberhauses in Wernigerode: Von der Kinderspielecke geht es in den Bastelraum, den Speisesaal und am Billardtisch vorbei in den Garten. Die gemeinnützige Herberge bietet Platz für 90 Gäste – rund die Hälfte der Betten ist seit vergangenem Herbst mit Familien belegt, die über das Bundesprogramm "Corona-Auszeit" in den Harz kommen.