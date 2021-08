Ergotherapeutin Diana Seerig und ihr Patient treten auf der Stelle. Was nicht bedeutet, dass die Behandlung nicht vorangeht. Im Gegenteil. Seitschritt, Antippen, dazu Armkreisen: so wollen sie Lunge und Gelenke des Patienten wieder fit machen. Anfang Mai hat er sich mit Corona angesteckt. Noch immer leidet er an den Spätfolgen. Aktuell sind ungefähr zehn Personen mit Long Covid in der Praxis von Diana Seerig in Behandlung.