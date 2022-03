Welche Corona-Regeln in welchen Regionen gelten, entscheiden künftig die Länderparlamente. Der Bundestag hat in Berlin entsprechende Änderungen im Infektionsschutzgesetz beschlossen. Auch der Bundesrat billigte die Vorlage, mit der die bundesweiten Schutzmaßnahmen ab Sonntag weitgehend gelockert werden.

An ihre Stelle treten einige Basischutzmaßnahmen wie eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Pflegeeinrichtungen und Kliniken. Schärfere Schutzmaßnahmen sind künftig nur noch in so genannten Hotspots möglich, die durch die Bundesländer angeordnet werden können. Übergangsweise dürfen die Länder die bisherigen Regeln noch bis zum 2. April in Kraft lassen. Das hatten bereits mehrere Bundesländer angekündigt darunter Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.