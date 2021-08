Eindeutig: Pfleger steckte sich bei Arbeit an

Bei Goran Simic war die Frage nach Anerkennung seiner Infektion als Berufskrankheit eindeutig. Er war kerngesund, bis er im Krankenhaus Kontakt zu einem Corona-positiven Patienten hatte. Sein Krankheitsbild ist damit klar auf Covid-19 zurückzuführen.

Doch genau das sei in vielen Fällen weitaus schwieriger, so Doktor Kai Wohlfahrt. "Wir betrachten natürlich auch immer die Vorgeschichte, die sogenannten Komorbiditäten." Also was hat der Patient bereits mitgebracht. "Aber eine klare Trennung gelingt uns im Moment noch nicht, weil allein das Post-Covid-Syndrom ja noch gar nicht gut genug definiert ist."

So stapeln sich die Krankenakten auch bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW). Rund 2.000 Verdachtsfälle gehen dort derzeit pro Woche ein. Die Bearbeitung dauert, auch wenn in Gesundheits- und Pflegeberufen und in medizinischen Laboratorien eine sogenannte Beweiserleichterung greift.

Andere Berufe: Arbeitsunfall statt Berufskrankheit

"Wir haben da sogenannte Beweiserleichterungs-Kriterien", sagt BGW-Geschäftsführer Christian Frosch. Die Bereiche in denen die Versicherten tätig sind, seien einem wesentlich höheren Ansteckungsrisiko ausgesetzt gewesen als die Allgemeinbevölkerung. Mit dieser Annahme müsste die BGW dann nicht "wissen, was war die Patientin X, die dort entsprechend die Erkrankung verursacht hat".

In anderen Berufen kann eine Covid-19-Erkrankung nicht als Berufskrankheit, dafür aber als Arbeitsunfall gemeldet werden. Eine Beweiserleichterung gibt es nicht. "Da kommt es wirklich darauf an, welche berufliche Tätigkeit wurde ausgeübt? Wie waren die Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz?", erklärt Christian Frosch. Eine Anerkennung sei nicht grundsätzlich ausgeschlossen. "Aber es wäre natürlich dann stärker zu prüfen."