Bei Kalea fing die Corona-Erkrankung mit Halsschmerzen an, nun fehlt ihr die Kraft zum Laufen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Als MDR exakt – die Story das Mädchen im September 2021 das erste Mal trifft, kämpfte sie tapfer gegen die Folgen der Krankheit und besuchte die Schule wenigstens für ein paar Stunden. Heute, acht Monate später, klingt sie verzweifelt: "Dann kann ich nicht mehr laufen." Ihr fehle die Kraft dafür, manchmal sogar, um ein Wasserglas zu tragen.



Was war in der Zwischenzeit passiert? Kalea hatte sich ein zweites Mal mit dem Virus angesteckt. Seit Mitte Dezember geht sie nicht mehr in die Schule, die Beschwerden haben sich massiv verstärkt. "Das Finale ist jetzt einfach, dass sie selber nicht mehr alleine stehen oder gehen kann", sagt Kaleas Mutter, Elena Lierck. "Und das trägt sie mit unglaublicher Fassung. Aber sie könnte eigentlich den ganzen Tag im Zimmer liegen und heulen, sagt sie. Weil es für sie nicht erklärbar ist, warum der Körper nicht so will, wie sie will."