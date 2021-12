Die hohen Corona-Zahlen machen dem Leiter der Post-Covid-Ambulanz am Universitätsklinikum Jena, Andreas Stallmach, Sorgen. Im November habe sie bereits die Schwelle von 700 Patienten überschritten, sagt er. Nur bei einem Fünftel davon seien die Beschwerden deutlich zurückgegangen. Rund 60 seiner Patienten hätten schon seit über einem Jahr Symptome .

Dabei sei es gerade für Post-Covid-Patienten wichtig, relativ schnell bei einer Reha von unterschiedlichen Experten parallel behandelt zu werden. "Ich kenne einige Patienten, die haben sich dann bei mir gemeldet und gesagt: Also toll, meinem Reha-Antrag ist jetzt stattgegeben worden und ich kann aber erst in fünf Monaten in die Reha. Und das ist natürlich für den Patienten tatsächlich ein Problem."