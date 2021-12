Bund und Länder hatten sich am Dienstag auf verschärfte Eindämmungsmaßnahmen ab dem 28. Dezember geeinigt. Auch bei Treffen von ausschließlich Geimpften und Genesenen sind dann höchstens zehn Personen zulässig. Sobald eine Person dabei ist, die weder geimpft noch nachweislich genesen ist, sind neben dem eigenen Haushalt maximal zwei Personen eines weiteren Haushalts erlaubt.



Die bundesweiten Inzidenzwerte sind seit Anfang Dezember zwar gesunken. Mit 322 Neuinfektionen je 100.000 Menschen in sieben Tagen liegt der Wert aber weiterhin deutlich über dem Höchstwert des vergangenen Winters. Auch der Rückgang verlangsamte sich zuletzt. Durch die deutlich ansteckendere Omikron-Variante fürchten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zudem einen baldigen erneuten Anstieg. Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung warnte am Wochenende auch vor einer Gefährdung der gesamten kritischen Infrastruktur in Deutschland.



dpa,AFP,epd(rnm