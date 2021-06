Familienimpftag in Thüringen In Thüringen werden an diesem Wochenende zum zweiten Mal sogenannte Familienimpftage angeboten. Kinder - und Jugendärzte bzw. Ärzte, die im Umgang mit Jugendlichen erfahren sind, werden für die Impfaufklärung anwesend sein. Die Termine sind für Jugendliche im Alter von 12 und 17 Jahren und deren Eltern gedacht.



Allerdings war die Resonanz auf das Angebot am vergangenen Wochenende zunächst verhalten, besonders im ländlichen Raum. In den größeren Städten sei es gut angenommen worden, so die erste Bilanz der Kassenärztlichen Vereinigung. In dieser Woche wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung schon mehr Termine gebucht als am vergangenen Wochenende – auch auf dem Land. Stand Mittwochabend waren noch 2500 Termine verfügbar.