Der eine ist ja geimpft, die andere spricht von Verantwortungsbewusstsein und der nächste hätte sich diese Regeln schon viel früher gewünscht. So unterschiedlich die Begründungen sind, so einig ist sich die große Mehrheit auf Leipzigs Straßen, dass eine generelle Nachweispflicht über einen Test, die Genesung oder eine Impfung sinnvoll ist.

Einige Menschen finden es "super, genau richtig." Es habe jeder die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, erklärt ein anderer Passant "und wenn er das nicht will, muss er sich halt testen lassen." Der nächste Bürger erklärt: "Ich denke, aufgrund der aktuellen Lage und wie auch die vierte Welle vorhersehbar ist, ist das, glaube ich, die richtige Maßnahme." Und: "Ich find’s persönlich gut. Ja ich finde wir haben halt eine besondere Situation und wenn man dann meint, in den Urlaub fahren zu müssen und sich dann gleichzeitig nicht impfen lassen will, muss man eben irgendwelche anderen Konsequenzen hinnehmen. Das ist nun mal so, wir mussten uns alle einschränken“, sagt ein weiterer Passant.