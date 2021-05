Sachsen-Anhalt

Am Dienstag nach den Pfingstferien haben alle Schulen in Sachsen-Anhalt wieder geöffnet. Schüler und Lehrpersonal müssen sich aktuell an zwei Tagen in der Woche „vor Schulbeginn und unmittelbar nach Betreten des Schulgeländes“ selber auf Corona testen.

Die Grundschulen sind direkt in den Regelbetrieb gestartet, sofern die Bundesnotbremse für den entsprechenden Landkreis nicht mehr greift. Spätestens am 31. Mai sollen alle Grundschulen in den Regelbetrieb zurückkehren.

Für die weiterführenden Schulen gilt zunächst das Wechselmodell aus Präsenz- und Distanzunterricht. Ab 7. Juni sollen dann auch diese Schulen in den Regelbetrieb wechseln. Dieser soll dann bis zu den Sommerferien, die am 22. Juli beginnen, aufrechterhalten werden. So sollen die Schulen Planungssicherheit bekommen.