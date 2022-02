Negativ! Der Großteil der Menschen hofft, dass sie dies angesichts der Corona-Pandemie im Testfall sind und auch bleiben. Doch es gibt auch Leute, die sich absichtlich mit dem Virus infizieren wollen – und gezielt nach an Covid-19-Erkrankten suchen. Reporter von MDR exactly haben sie über den Messenger-Dienst Telegram angeschrieben, getroffen und mit ihnen über Gründe und Risiken gesprochen.

Fabi will sich mit dem Coronavirus infizieren lassen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

So wie Fabi, der aus in Brandenburg kommt. Der 22-Jährige will unerkannt bleiben und trägt beim Treffen einen grauen Hoodie und schwarze Corona-Maske. Er erklärt, dass er kein Impfgegner und sogar zweifach geimpft sei. Inzwischen habe er auch eine angesteckte Person treffen können, sagt er.



"In Berlin habe ich mich mit einer getroffen und da haben wir dann quasi einen Abstrich ausgetauscht", berichtet Fabi. Dafür habe sich zunächst die Frau ein Wattestäbchen in ihre Nase geschoben und daraufhin er selbst. "Das war im ersten Moment natürlich ein bisschen komisch." Hinzu komme, dass er auch nicht gewusst habe, auf wen er da eigentlich treffe. Am Ende hätte er sich mit ihr aber gut verstanden. Sie sei eine erklärte Impfgegnerin gewesen, die Angst vor den mRNA-Impfstoffen habe und deshalb anderen Menschen helfe wolle, sich zu infizieren. Dem jungen Mann sei dabei bewusst, dass sein Handeln auch rechtliche Konsequenzen haben könnte.