Es geht um gefüllte Regale im Supermarkt, warme Wohnungen oder auch die Wasserversorgung. Insgesamt neun Sektoren gehören zur kritischen Infrastruktur. Und sollten in diesen Bereichen sehr viele Mitarbeiter an Corona erkranken und ausfallen, könnte auch das zu Versorgungsengpässen oder sogar zur Gefährdung der öffentlichen Sicherheit führen. So heißt es auf der Homepage des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).