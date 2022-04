Erfolg mit Therapie – doch fehlte es an Aufklärung und Logistik?

Die Voraussetzung für diesen Erfolg ist allerdings, dass die Behandlung in den ersten Tagen nach Auftreten der Symptome erfolgt. Dafür ist wiederum entscheidend, dass niedergelassene Kollegen – zum Beispiel Hausärzte – die in Frage kommenden Patienten frühzeitig erkennen, und wenn sie sie nicht behandeln können, in entsprechende Kliniken schicken. Doch das passiere leider immer noch zu selten. "Es war vielleicht auch nicht von vorneherein klar, dass die monoklonale Antikörpertherapie doch so einen Erfolg hat", sagt Professor Gerhard Behre.

Anfang vergangenen Jahres, noch vor der europäischen Zulassung, kaufte das Bundesgesundheitsministerium bereits 190.000 Dosen Antikörper für 400 Millionen Euro. Laut der Anfrage von MDR exakt hat ein Großteil dieser Beschaffung das Verfallsdatum Ende November 2021 erreicht und konnte nicht mehr verwendet werden. Das Ministerium erklärt dazu: Es "[…] wurden 68.000 Durchstechflaschen an zahlreiche andere Länder gespendet. Insgesamt 8.000 Durchstechflaschen wurden bis Ende November von den Apotheken auf ärztliche Verschreibung abgegeben."

Hausarzt Markus Böbel aus Reutlingen im Interview. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK 8.000 von fast 200.000 – zum Teil lag das an der Logistik, denn lange konnten Antikörper nur in wenigen Apotheken abgeholt werden. Doch auch die Kommunikation zu den niedergelassenen Ärzten hat offenbar nicht wirklich funktioniert. Speziell vom Bundesministerium für Gesundheit hätte sich Hausarzt Markus Böbel eine bessere öffentliche Aufklärung gewünscht: "Aus dem Kopf heraus: Wir hatten bis November etwa 95.000 Tote in Deutschland, die an Covid-19 verstorben sind."

Ich möchte gar nicht darüber nachdenken, wie viele man noch hätte erreichen können, wenn man diese monoklonalen Antikörper genutzt hätte. Markus Böbel Hausarzt

Sachsen: Wenige Praxen bieten Behandlung mit monoklonalen Antikörpern an

Die Impfkampagne hatte Vorrang. Das sei auch völlig richtig gewesen, so Markus Böbel. Doch "für die Risikogruppen hätte man durchaus noch eine bessere Informationsgestaltung machen können." In Berlin informieren Plakate der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) darüber, für wen diese Therapie in Frage kommt. Wer fit ist im Umgang mit dem Handy, scannt den QR-Code und kann dann die Liste mit behandelnden Ärzten sehen. Andere KV sehen keine Veranlassung für eine öffentliche Aufklärung von Patienten und verweisen auf das zuständige Ministerium.

"Ich würde das Pferd mal andersherum aufzäumen, was wir für die Ärzte gemacht haben, damit die informiert werden", erklärt die stellvertretende Geschäftsführerin der KV Sachsen, Sylvia Krug. Man habe appelliert und informiert. Doch man könne den Ärzten nicht auferlegen, diese Therapie durchzuführen. "Das liegt in der Therapiefreiheit des Arztes."