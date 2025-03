In Pflegeheimen hatte sich das Coronavirus während der Pandemie besonders rasant verbreitet. Fast jeder zweite Mensch, der mit Covid-19 gestorben ist, lebte in einem Pflegeheim. Oft starben die Menschen nur wenige Tage nach der Infektion. Im Altenpflegeheim St. Laurentius in Freyburg in Sachsen-Anhalt waren es im Januar und Februar 2021 insgesamt 35 Tote – ein Viertel der Bewohner. Sonst waren es im gleichen Zeitraum sechs.