Allein bis Juni 2021 häuften sich an den Schulen vier bis fünf Monate Distanzunterricht an. Unter anderem die Lesekompetenzen in vierten Klassen ging im Vergleich zum Jahr 2016 zurück. Den Forschenden zufolge ist die Pandemie aber nicht der einzige Grund dafür. Auch für weitere fachspezifische Leistungen gebe es Hinweise auf ein gesunkenes Niveau, es brauche aber noch mehr belastbare Daten.

Markante Veränderungen zeigt der Bericht auch für die Übergangsphasen im Bildungssystem. So starteten vergangenes Jahr sieben Prozent weniger Jugendliche eine berufliche Ausbildung als noch im Jahr 2019. Ähnlich ging die Zahl der Hochschulabschlüsse von 2019 auf 2020 um sechs Prozent zurück.



Beim Aus- und Weiterbildungsangebot beobachtete das Forschungsteam einen Rückgang, der mit den Folgen der Finanzkrise 2008 vergleichbar sei. Dabei nahm pädagogisches Personal überdurchschnittlich häufig an Fortbildungen teil: mit einer Quote von 33 Prozent waren es fast doppelt so viele wie im Gesamtschnitt aller Erwerbstätigen (17 Prozent).