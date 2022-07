Man kennt sie: die Berichte, über all das, was in der Corona-Pandemie bisher schiefgelaufen ist. Doch als ich kürzlich selbst Covid bekam, wurde mir eindrücklich vor Augen geführt, dass im Sommer 2022 jede Menge hinten und vorne nicht zusammenpasst. Ich habe erlebt, wie sich Mitarbeiter in einem Testzentrum mit Proben verzettelten und später ein negatives Ergebnis bescheinigten - trotz Symptomen und über Tage weiter positiver Selbsttests. Ich habe Arztpraxen gesehen, die überfüllt waren, nicht zuletzt, weil Medizinerinnen selbst infiziert ausfielen. Ich wurde überrascht, wie schnell die Frage nach einem PCR-Test beim Arzt abgetan wurde; in meinem Bekanntenkreis gibt es ganz ähnliche Fälle - sie alle flossen nicht in die offizielle Statistik ein. Im Blindflug durch die Pandemie.