Auch die immer wieder diskutierte Spaltung in der Gesellschaft habe sich in der Sprache ausgedrückt. So seien Begriffe wie Coronazis oder Covidioten entstanden - als Zuschreibung für Corona-Nichtleugner. Ein "ganz extremes Wort" sei, sagt Klosa-Kückelhaus, das sogenannte Schlafschaf. Damit beschrieben Verschwörungstheoretiker Personen, die an wissenschaftliche Erkenntnisse zu Corona glauben und damit als "dumme Schafe" eine angebliche Wahrheit verschlafen.