Sowohl in Belgien als auch in Österreich müssen nun noch nationale Gerichte eine finale Entscheidung treffen – und dabei das Urteil des EuGH beachten. EU-Recht zufolge sollen die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Pauschalreisende in vollem Umfang vor der Insolvenz des Veranstalters geschützt sind.