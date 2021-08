Wieso die Preise so sehr variieren, liege auch an den Zulieferern der Materialien, sagt Irene Preller. Neben medizinischer Fußpflege bietet sie in ihrer "GesundheitsWerkstatt" in Leipzig Böhlitz-Ehrenberg auch Antigen- und PCR-Tests an. "Wir brauchen ja massiv Hygieneartikel, Desinfektion, Schutzanzüge, Visiere – richtig Infektionsmaterial. Und mit den PCR-Tests hängt es auch mit der Wahl des Labors zusammen. Diesen Preis muss man natürlich auch mit einkalkulieren."