Die meisten Abwanderer aus dem Gastgewerbe wechselten in einen Verkaufsberuf, zum Beispiel an die Kasse im Supermarkt: fast 35.000. Gut 27.000 gingen in die Logistikbranche, arbeiten heute als Paketzusteller oder Lagerlogistiker. Ähnlich viele arbeiten inzwischen im Bereich Unternehmensorganisation, zum Beispiel in Sekretariaten.

"Also langfristig ist es halt so, dass der Fachkräftemangel immer stärker wird aufgrund des demografischen Wandels", sagt Droktor Anika Jansen vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, die diese Zahlen analysiert hat. Denn mehr als eine Millionen Menschen gingen in den kommenden zehn Jahren in Rente und zu wenige Junge würden nachkommen. "Das heißt auf lange Sicht: Der Fachkräftemangel wird weiter steigen. Das heißt, wir brauchen eigentlich Zuwanderung nach Deutschland." Dafür würden die entsprechenden Rahmenbedingungen benötigt, damit dies schnell und unbürokratisch gehen könne.

Eine Lösung aus Sachsen-Anhalt

Die 22-jährige Chi ist eine von drei vietnamesischen Auszubildenden bei den CK Domstadt Hotels in Naumburg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ein Hotel- und Gastronomiebetrieb, der stark auf ausländische Auszubildende gesetzt hat, sind die CK Domstadt Hotels mit drei Häusern in Naumburg. Die 22-jährige Chi ist eine von drei vietnamesischen Auszubildenden, und für das kommende Lehrjahr kommen drei weitere Vietnamesen in den Betrieb hinzu.



"Aktuell haben wir halt eine sehr multikulturelle Teambesetzung", erzählt der Marketingleiter des Hotelbetriebs, Enrico Beyer. Neben den drei Lehrlingen aus Vietnam gebe es in der Küche eine Kraft aus Gambia und eine aus Albanien – beide würde bald ihre Lehre erfolgreich beenden. Auch eine Mitarbeitende aus dem Iran verstärke das Team. Ohne Kräfte aus dem Ausland gehe es nicht, so Enrico Beyer. "Wir müssten sonst ein Haus schließen. Wir haben drei Häuser hier in Naumburg – und das würde nicht mehr funktionieren!"