Vierte Corona-Welle Wenn Pflegekräfte ihren Job aufgeben

Hauptinhalt

In der vierten Corona-Welle wird in vielen medizinischen Einrichtungen am Rande der Belastungsgrenze gearbeitet. Einige Pflegekräfte – besonders auf den Intensivstationen – halten diesem enormen Druck nicht stand und werfen das Handtuch. Doch was machen die betroffenen Pflegerinnen und Pfleger anschließend? Und was unternehmen Krankenhäuser und Kliniken, um ihr Personal zurückzugewinnen?