"Durch Corona sind wir viel zu Hause gewesen. Die Schule ist ja ausgefallen und die Kinder waren zu Hause", erklärt Melanie Jäckel, die zum ersten Mal mit ihrer Familie campen geht. Also "haben wir gesagt: Wir fahren mal wohin an die frische Luft und so kommen wir an diesen See." Sie sind Erstcamper – wie so viele in dieser Saison.