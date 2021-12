In Thüringen belassen es die "Omas gegen Rechts Erfurt" nicht bei Petitionen auf Onlineplattformen. Sie haben sich in der zweiten Dezemberwoche in einem offenen Brief an Innenminister Georg Maier (SPD) gewandt. Die große Klammer dieses Textes: "Danke für nichts". Anders als von Maier versprochen, habe die Polizei einen Aufzug in Erfurt am Anger angeführt, dessen Teilnehmer "ohne Abstand, ohne Masken und in großer Zahl unterwegs waren. Bei uns macht sich Ohnmacht breit", schreiben sie und fragen, was noch alles passieren müsse, bis Verordnungen konsequent umgesetzt würden. Werde man mit Alkohol am Steuer erwischt, sei der Führerschein weg. Werde man geblitzt, komme der Bußgeldbescheid. "Und hält man die Corona-Auflagen nicht ein, belästigt Journalist*innen und Passant*innen, passiert NICHTS. DAS können Sie niemand mehr erklären."