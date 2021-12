Alles begann mit einem positiven Corona-Selbsttest an einem Freitag. Zur Überraschung von Herrn Thiele, denn er ist doppelt geimpft. Doch weder an dem Freitag noch am Wochenende war es möglich, einen PCR-Test zu machen und den Selbsttest damit zu überprüfen. Den konnte der Mann unserer Hörerin erst am darauffolgenden Montag machen. Das Ergebnis wiederum kam erst am Donnerstag. Und das war negativ. War es nun richtig, dass er sich freiwillig bis zur Auswertung des PCR-Tests in Quarantäne begeben hatte?