Karlsruhe am 3. Juni 2021. Rund 800 "Querdenker" haben ihre Picknickdecken ausgebreitet – aus Protest gegen die Corona-Politik. Auf der Bühne redet Michael Ballweg, der Gründer der Bewegung, über den großen Wandel. Dafür müsse man mehr Menschen mobilisieren.

Ballweg erwähnt einen Bericht des Journalisten Olaf Sundermeyer. Die Bewegung sei am Ende, hatte der geschrieben. Ballweg widerspricht, verweist auf Demonstrationen in London und die im August geplanten Kundgebungen in Berlin, zu denen man Tausende Menschen erwarte.