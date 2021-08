Fest steht aber: Die Zahl der Praxen, die Impfungen melden, sinkt. Bundesweit seien es Mitte Juni rund 43.000 gewesen, in dieser Woche rund 29.000, teilte das RKI auf Anfrage mit. In Thüringen und Sachsen meldeten heute jeweils nur halb so viele Praxen wie zu Spitzenzeiten, berichten die beiden KV-Vorsitzenden der Länder. Annette Rommel erklärt den Rückgang so: "Das hat was zu tun mit der Urlaubszeit, das hat auch was zu tun mit dem Impfwillen der Bevölkerung. Es kommen weniger Anfragen an die Praxen."