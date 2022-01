Durch immer mehr Reptilien explodieren die Stromkosten im Tierheim Leipzig, sagt der Chef Michael Sperlich. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In den vergangenen Jahren sind Reptilien als Haustiere immer beliebter geworden. Besonders seit den Lockdowns hat die Nachfrage deutlich zugenommen. Dennoch kann auch der Chef des Tierheims Leipzig nur wenige vermitteln. "Dabei hatten wir noch nie so viele Anfragen zu Landschildkröten", sagt Sperlich. "Nur das Problem ist, dass eben 80 bis 90 Prozent der Anfragen nicht die geringste Ahnung haben, was eine Schildkröte ist und was eben die Anforderung an eine artgerechte Haltung ist."