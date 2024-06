Sigrid Buhl, Schulleiterin der evangelischen Grundschule in Zeitz, berichtet, dass die Kinder nach Wochen zu Hause nicht wussten, wie sie sich auf dem Schulhof beschäftigen sollten. Auch die Sprache habe gelitten: "Viele Kinder haben sich zu Hause, weil sie ihre Freunde nicht besuchen konnten, stärker mit sich und mit digitalen Medien beschäftigt. Sie haben Spiele am iPad gespielt, am Handy des großen Bruders, am Computer. Da spricht man natürlich nicht so viel."