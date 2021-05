Wieviel Unterricht fand überhaupt jeweils in der Schule, zu Hause oder in Kleingruppen statt? Eine Aussage dazu kam kürzlich vom Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger. Der "Bild" sagte er, dass seit Beginn der Pandemie zwischen 350 und 800 Stunden Präsenzunterricht ausgefallen seien, im Schnitt vermutlich ein halbes Schuljahr.

Anruf bei Heinz-Peter Meidinger: Der Präsident des Lehrerverbands sagt, dass es zwar keine generelle Aufstellung zum Ausfall von Präsenzunterricht gegeben habe. "Wir haben aber Stichproben in einer Reihe von Bundesländern, in einzelnen Regionen, bezogen auf unterschiedliche Jahrgangsstufen und an verschiedenen Schulformen gemacht."